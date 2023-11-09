Собянин подвел итоги благоустройства СЗАО Москвы в 2023 году

В частности, мэр отметил, что в районе Южное Тушино привели в порядок прогулочную зону по периметру природного памятника "Сходненский ковш"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Несколько знаковых проектов по благоустройству территорий было реализовано в Северо-западном административном округе (СЗАО) Москвы, сообщил в своем личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"В этом году продолжили создание качественного общественного пространства на северо-западе Москвы", - рассказал он.

Так, по словам мэра, в 2023 году на улице Маршала Катукова возле дворца спорта "Янтарь" в Строгино разбили небольшой сквер, преобразили большую зону для детских игр и отдыха, разместили детские площадки. "Сквер "Березовая роща" в Строгине популярен среди жителей <...> как место прогулок с домашними питомцами. При благоустройстве учли сложившийся функционал этой территории и добавили ей новые рекреационные возможности. Для владельцев собак создали две прогулочные зоны с оборудованием, где можно вволю поиграть со своими любимцами, заняться дрессировкой", - добавил Собянин.

В обновленном сквере "Березовая роща" в Хорошево-Мневниках стало больше спортивных объектов. Также благоустроили "Березовую рощу" в микрорайоне Куркино. Во дворе дома 17 на Куркинском шоссе обновили детские и спортивные площадки, а в границах домов 2-6 на улице Воротынской разбили газон и заменили покрытие дорожно-тропиночной сети. "Новые удобные транзитные и прогулочные маршруты получили жители микрорайонов 12 и 3 по Новокуркинскому шоссе. После благоустройства здесь появились обновленные дорожки, озелененные зоны, площадки для отдыха с удобной парковой мебелью. Для безопасности прогулок установили новые опоры освещения", - отметил мэр.

В районе Южное Тушино привели в порядок прогулочную зону по периметру природного памятника "Сходненский ковш", а в самом Тушинском природном парке провели рекультивацию почвы, разбили газон, установили деревянные настилы в овраге в районе Окружной улицы рядом с домом 2. Кроме того, новый променад появился между Западным и Восточным мостами Сходненского деривационного канала. В Северном Тушине был благоустроен сквер по улице Героев Панфиловцев.

"Реализованные в этом году проекты нашли живой отклик москвичей и добавили северо-западу Москвы комфорта и уюта", - заключил Собянин.