В Хабаровском крае ожидается мощный циклон

Специалисты прогнозируют усиление ветра до 15-20 м/с

ТАСС, 9 ноября. Новый мощный циклон ожидается на территории Хабаровского края, он принесет сильный снег и усиление ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщила ТАСС начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

"Очередной циклон мы ждем уже сегодня вечером. Он сохранит свое влияние на большей территории Хабаровского края до 10 ноября с сохранением осадков до 11 ноября. Ожидается сильный снег и усиление ветра до 9-14 м/с, местами на побережье возможны порывы до 15-20 м/с", - сказала Брынцева.

Она уточнила, что циклон идет с Запада. Сейчас он находится на северо-востоке Китая. В ближайшие дни ожидается неустойчивая погода с температурным фоном ниже нормы на 3-5 градусов, в отдельные дни температура опустится ниже нормы на 7 градусов. Днем ожидается от 3 до 10 градусов мороза, ночью - от минус 10 до минус 15.

После прохождения циклона существенных осадков в регионе не будет до 20 ноября, но температурный фон останется ниже нормы также на 3-4 градуса.

Снежный циклон, который активно действовал в Хабаровском крае 6 и 7 ноября, в настоящее время ушел на восток за Курильские острова. В городе отмечались сильный снег, гололед на дорогах, усиление ветра до 18-23 м/с. Были введены ограничения на движение автобусов на федеральных трассах, в школах и детских садах введено свободное посещение. Количество осадков составило от 10 до 37 миллиметров, что увеличило снежный покров по южным районам от 17 до 20 сантиметров. По словам Брынцевой, это небольшие сугробы, количество осадков является нормой.

По информации МЧС России, неустойчивая погода на территории региона стала причиной сложной дорожной обстановки. Многим водителям как легковых, так и большегрузных автомобилей потребовалось содействие мобильных групп спасателей, чтобы выбраться из снежного плена или преодолеть сложные подъемы и спуски, выехать из занесенных дворов. Помощь за прошедшие сутки оказана 106 автомобилистам.