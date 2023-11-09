9 ноября, 05:49

В школе в Томске выявили случай туберкулеза

Специалисты проверят всех контактных лиц

ТОМСК, 9 ноября. /ТАСС/. Случай туберкулеза выявили в школе в Томске. Санврачи проверят всех контактных лиц, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"Эпидемиологическое расследование прошло в школе "Эврика-развитие". Эпидемиологи расследовали выявленный случай туберкулеза в образовательном учреждении", - сказано в сообщении.

Специалисты проведут в школе внеплановую туберкулинодиагностику среди контактных лиц. Обследование пройдут как сотрудники, так и обучающиеся школы.

"Отметим, в ходе эпидрасследования выявлено, что некоторые ученики не проходили и плановую туберкулинодиагностику, что является нарушением требований санитарного законодательства. В адрес школы выдано предписание об организации и контроле за плановой туберкулинодиагностикой среди учащихся. <…> Ситуация в школе "Эврика-развитие" на особом контроле Управления Роспотребнадзора по Томской области", - отмечается в сообщении.

Туберкулез - инфекционное заболевание человека, а также животных. Общими симптомами легочного туберкулеза являются кашель (иногда с мокротой и кровью), боль в груди, слабость, потеря веса, лихорадка и ночной пот. Болезнь передается воздушно-капельным путем и протекает, как правило, в скрытой форме, но в некоторых случаях приобретает открытую, активную форму. 

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РоссияТомская область
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