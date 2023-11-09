В Приангарье около 20 тыс. домов получат возможность подключить газ к 2034 году

На реализацию программы из областного и муниципального бюджетов предполагается направить свыше 7,6 млрд рублей

ИРКУТСК, 9 ноября. /ТАСС/. Инфраструктуру для газификации около 20 тыс. домовладений в 11 населенных пунктах планируют создать в Иркутской области до конца 2033 года. Это предусмотрено региональной программой газификации, утвержденной накануне в правительстве области.

"Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Иркутской области на 2024-2033 годы утверждена в Приангарье. Документ подписал председатель правительства региона Константин Зайцев. <…> Предусматривается создание технической возможности подключения к сетям газораспределения более 19,7 тыс. домовладений в 11 населенных пунктах Иркутской области, перевод на природный газ 28 котельных, 60 единиц автотранспортной техники", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

По информации министра жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолия Никитина, планируется строительство объектов магистральной транспортировки газа, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, газопроводов-отводов, четырех газораспределительных станций, комплекса производства сжиженного природного газа, автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций.

"Планируется, что реализация этих мероприятий позволит увеличить ежегодный объем потребляемого в регионе природного газа до 149 млн куб. м, в том числе в качестве моторного топлива - до 2,3 млн куб. м", - приведены в сообщении слова Зайцева.

На реализацию программы из областного и муниципального бюджетов предполагается направить свыше 7,6 млрд рублей. Также предусмотрено финансирование со стороны единого оператора газификации - ООО "Газпром газификация".

В настоящее время Иркутская область имеет низкий процент газификации. Так, уровень газификации населения составляет 1%. Однако регион располагает большой ресурсной базой, которая открывает широкие возможности по использованию газа, в том числе в промышленности. Самым крупным газоконденсатным месторождением в Приангарье является Ковыктинское, оно было запущено в промышленную эксплуатацию в декабре 2022 года.