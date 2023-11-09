Глава МВД наградил сотрудников за мужество и героизм, проявленные при спасении людей

По словам Владимира Колокольцева, люди, способные на подвиг, обладают особым нравственным стержнем

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев в преддверии профессионального праздника вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам за мужество и героизм, проявленные при спасении людей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня мы чествуем коллег, достойных того, чтобы о них узнала вся страна. Тех, кто своими мужественными поступками в очередной раз доказал: быть полицейским - это призвание", - сказал министр.

Глава МВД России подчеркнул, что люди, способные на подвиг, обладают особым нравственным стержнем. "Для них служебный и гражданский долг является высшей ценностью, главным моральным ориентиром на жизненном пути. Они умеют сохранять самообладание в экстремальной ситуации, знают, как поддержать человека, попавшего в беду, готовы в считанные секунды прийти ему на помощь. Все это в полной мере относится к каждому участнику сегодняшнего мероприятия", - отметил Колокольцев.

Он напомнил, что профессия защитника правопорядка всегда сопряжена с риском, и в настоящее время тысячи сотрудников МВД несут службу в сформированных подразделениях органов внутренних дел в новых регионах. "Они ежедневно смотрят в лицо опасности, подвергаются обстрелам, предотвращают диверсии со стороны киевского режима. При этом делают все возможное для эффективного противодействия преступности, защиты прав и свобод граждан, обеспечения их безопасности", - отметил министр.

Вместе с тем, по словам Колокольцева, и в других регионах полицейские подтверждают верность присяге, отважно противостоят криминалу, спасают жизни. В текущем году более 800 сотрудников МВД России были удостоены государственных наград, а свыше 11 тыс. - ведомственных. Обращаясь к награжденным, министр назвал их героями и поздравил с заслуженными наградами.