В Польше выявили многочисленные нарушения при строительстве канала на Вислинской косе

По утверждениям инспекторов НИК, "весь проект утратил экономическое значение"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Инспекция Высшей контрольной палаты (ВКП) Польши выявила многочисленные нарушения при строительстве судоходного канала через Вислинскую косу, отделяющую Гданьскую бухту от Калининградского залива. Об этом сообщает портал Business Insider Polska, в распоряжение которого попали документы ВКП.

"Подтверждены многочисленные нарушения при планировании, строительстве и наблюдении за проектом", - сообщает портал.

По его данным, стоимость строительства канала возросла с запланированных 880 млн злотых (около $220 млн) до почти 2 млрд злотых (около $500 млн). При этом 213,4 млн злотых (около $53 млн) из этой суммы были потрачены "с нарушением закона".

Помимо этого, по утверждениям инспекторов НИК, "весь проект утратил экономическое значение".

Строительство канала через Вислинскую косу активно продвигалось националистически-консервативной правящей партией "Право и справедливость" (ПиС) и завершилось в 2022 году. На открытии канала присутствовал президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий и лидер ПиС Ярослав Качиньский.

Длина канала - около 1 км, глубина - 5 м. Кроме канала, был построен шлюз с системой затворов и разводные мосты. Также был создан искусственный остров площадью почти 200 га.

Строительство канала дало Польше возможность входа в Вислинский (Калининградский) залив в обход российских территориальных вод. До этого суда должны были заходить в Вислинский залив и порт Эльблонга через территориальные воды РФ с предварительным уведомлением российской стороны.