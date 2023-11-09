Во Вьетнаме зафиксировали 56 случаев заражения оспой обезьян

В стране также зарегистрировали первую смерть в результате заражения

ХАНОЙ, 9 ноября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Вьетнама зафиксировало в общей сложности 56 случаев заражения людей оспой обезьян с момента появления заболевания в мире. Об этом сообщил новостной портал VnExpress.

По информации Минздрава, который к настоящему моменту получил полную статистику по стране, случаи заболевания были зарегистрированы в семи городах и провинциях, в том числе 46 случаев - в южном мегаполисе Хошимине. Там же была зафиксирована первая во Вьетнаме смерть в результате заражения оспой обезьян. В ведомстве отметили, что средний возраст пациентов с оспой составляет 32 года, большинство из них - около 93% - мужчины в возрастной категории от 18 до 49 лет. Порядка 63% заразившихся оспой инфицированы ВИЧ.

Первые два случая заражения оспой обезьян во Вьетнаме были подтверждены в октябре 2022 года. Они были выявлены у местных граждан, вернувшихся из-за границы. В начале октября этого года в южной провинции Биньзыонг был официально подтвержден первый во Вьетнаме случай передачи вируса оспы обезьян от человека к человеку.

Всемирная организации здравоохранения объявила оспу глобальной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения из-за ее высокой скорости передачи и риска дальнейшего распространения. Заболевание способно передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем и при прямом контакте, включая половой контакт. Общие симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечную боль, усталость, отек лимфатических узлов и сыпь.