В Москве благоустроили территорию Южного речного вокзала

В частности, специалисты проложили и подключили инженерные сети, извлекли иловые отложения и углубили дно в зоне швартовки судов, а также отремонтировали причальную стенку

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Работы по благоустройству провели на Южном речном вокзале в Москве, там появилась прогулочная набережная и зоны отдыха, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Три года назад привели в порядок парк и набережную Северного речного вокзала, теперь это любимое место отдыха москвичей и гостей столицы, в этом году реализовали еще один масштабный проект по обновлению территории Южного речного вокзала. Главной целью было организовать новую точку притяжения горожан, сделать прогулочную набережную, комфортные зоны отдыха", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Отмечается, что на первом этапе работ специалисты, в частности, проложили и подключили инженерные сети, извлекли иловые отложения и углубили дно в зоне швартовки судов, отремонтировали причальную стенку. На втором этапе было завершено благоустройство набережной общей протяженностью 500 м, там организовали пять причальных зон для судов разного класса и установили еще два павильона для пассажиров и диспетчерскую. Кроме того, были организованы удобные проезды и подъезды для транспорта, парковка, напротив вокзала сделан современный остановочный павильон.