Эксперт считает, что межвузовскому кампусу в Челябинске нужен филиал в Миассе

Открытие нового кампуса позволит решить кадровый вопрос, сообщил гендиректор АО "Автомобильный завод "Урал" Павел Яковлев

ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Промышленные предприятия Челябинской области нуждаются в новом межвузовском кампусе, он позволит закрепить студентов в регионе и на местных заводах. Однако собственный кампус необходим не только Челябинску, но и Миассу, считает генеральный директор АО "Автомобильный завод "Урал" Павел Яковлев.

"Задача кампуса: <…> наполнять вузы потенциальными нашими разработчиками. Нужен кампус, куда [можно] привести детей, чтобы они посмотрели <…>. Я бы хотел, чтобы в 2025 году кампус заработал здесь, [в Челябинске], а в 2026-м - филиал в Миассе", - сказал Яковлев на сессии "Межуниверситетский кампус - возможности для синергии" Русского экономического форума.

Он отметил, что предприятия уже смогли наладить необходимую для их проектов межвузовскую кооперацию, но это не решает вопрос нехватки кадров.

Яковлев добавил, что предприятие совместно с Южно-Уральским госуниверситетом проводило в Миассе дни открытых дверей, где в общении с будущими выпускниками выяснилось, что лишь 10% хотят остаться в родном городе, а инженерами хотят стать еще меньшее количество детей. По словам Яковлева, основными причинами назвали сложность экзаменов по физике и информатике, без которых поступить на инженерное направление в вуз невозможно.

"На сегодняшний день кампус более важен, мне кажется, для детей с пятого класса. Физику начинают давать с шестого - здесь надо использовать функционал кампуса, чтобы пяти-, шестиклассники и их родители видели перспективы студенческой жизни", - сказал он, отметив, что в кампусе должны появиться лаборатории, доступные школьникам.

Проект межуниверситетского кампуса мирового уровня предусматривает строительство объектов общей площадью 114 тыс. кв. метров, в том числе жилых помещений - 68 тыс. кв. метров (3,4 тыс. мест для проживания). В учебно-научном комплексе на площади 30 тыс. кв. метров будут размещены технопарк площадью 5 тыс. кв. метров, учебные аудитории, лаборатории и иная образовательная инфраструктура, которая станет доступна шести вузам Челябинска.

О форуме

Русский экономический форум проходит в Челябинске с 9 по 11 ноября. Центральными темами стали вопросы экономики и опережающего развития России, ее технологического суверенитета. Участниками сессий стали известные политические и общественные деятели региона и страны, модераторами в том числе выступают заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов и директор Уральского регионального информационного центра ТАСС Мария Картуз. Мероприятие организовано правительством Челябинской области, комиссией Государственного совета РФ по направлению "Экономика и финансы", Общественной палатой России и Всемирным русским народным собором.