Умер замглавы Роскосмоса по экономике Максим Овчинников

Ему было 40 лет

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Заместитель генерального директора Роскосмоса по экономике и корпоративному управлению Максим Овчинников умер на 41-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Об этом сообщил бывший глава госкорпорации, сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

"После тяжелой болезни умер Максим Овчинников. Талантливый молодой экономист и администратор, - написал Рогозин в своем Telegram-канале, отметив, что в 2018 году он пригласил Овчинникова в Роскосмос. - В федеральной антимонопольной службе, где он работал до этого, отпускали его с большой неохотой, там его тоже ценили".

По словам Рогозина, Овчинников на новой должности работал успешно и навел финансовый порядок. "Он решительно отстаивал интересы ракетно-космической отрасли, ставшей на путь борьбы с коррупцией. Как результат - годы беспрецедентных безаварийных пусков", - указал экс-руководитель Роскосмоса.

Овчинников родился 11 сентября 1983 года. В 2006 году окончил магистратуру экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 26 октября 2018 года был утвержден на пост заместителя генерального директора по экономике и финансам Роскосмоса.