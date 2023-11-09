Суд оштрафовал главреда "Медиазоны" на 40 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах

Минюст ранее включил Сергея Смирнова, издателя "Медиазоны" Петра Верзилова и два учрежденных ими юридических лица в реестр СМИ - иностранных агентов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Бутырский суд Москвы оштрафовал на 40 тыс. рублей главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова (признан в РФ иноагентом) за отсутствие маркировки иноагента в социальных сетях. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал виновным Смирнова [С. С.] по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов иностранным агентом с использованием сети Интернет без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иностранным агентом) и назначил ему наказание в виде штрафа в 40 тыс. рублей", - сказали в суде. Согласно вменяемому составу, Смирнов не указал при публикации материалов от своего лица в соцсетях нахождение в реестре иноагентов.

Ранее Минюст России включил Смирнова, издателя "Медиазоны" Петра Верзилова и два учрежденных ими юридических лица в реестр СМИ - иностранных агентов.