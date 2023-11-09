Российские регионы представили свою продукцию в новом пространстве "Универмаг" на ВДНХ

На ярмарке продемонстрировали трикотаж, косметику, ковры, фарфор и другие товары

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Пространство "Универмаг" открылось в павильоне №75 на ВДНХ, где представили товары отечественного производства со всех регионов России. Открытие прошло на площадке Международной выставки-форума "Россия", передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня важное событие - мы открываем "Универмаг". Мы уже полюбили это название. Все регионы представили свою продукцию. Это не только промыслы, это все самые значимые товары, которыми регион гордится", - сказала генеральный директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова журналистам.

На ярмарке представили трикотаж, косметику, ковры, фарфор, бытовую продукцию и другие товары. "Мы проявили много терпения, желания, чтобы найти уникальный товар. Так получается, что мы сами про себя мало знаем что-либо", - отметила Виртуозова.

"Оказывается, ковроделие в стране не утрачено, оно процветает. У нас Тюмень, Дагестан представили необыкновенные ковры ручной работы", - поделилась она.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.