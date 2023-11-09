ВЦИОМ: большинство россиян доверяют сотрудникам полиции

Недоверие выразили 25% респондентов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Около 66% опрошенных россиян заявили о доверии сотрудникам полиции своего региона, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"В частности, вырос уровень общественного доверия к сотрудникам полиции своего региона. Всего за пять лет, с 2012 по 2018 годы, доля доверяющих выросла в 1,6 раза - с 35% до 57%. Второй год подряд показатель держится на максимальном уровне с начала наблюдений - в 2022 году о своем доверии сотрудникам полиции своего региона сообщили 62%, в 2023 году - 66%, в том числе каждый пятый - с полной уверенностью (19% в 2023 году против 3% в 2012 году)", - говорится в сообщении исследовательского центра.

Отмечается, что недоверие сотрудникам полиции выразили 25% респондентов. С 2022 года эта доля снизилась на 7 п. п., а за последние 11 лет - почти в 2,5 раза. Так, индекс доверия сотрудникам полиции региона обновил исторический максимум и составил 41 п. из 100 возможных (+11 п. за год, 2022 год - 30 п.).

Согласно исследованию, престижность и доходность профессии полицейского опрошенные в среднем оценивают на 3,48 и 3,29 балла соответственно из пяти возможных.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-спутник" был проведен 3 ноября 2023 года. В нем приняли участие более 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.