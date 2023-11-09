Путин: реализация экологических проектов в Донбассе важна для его восстановления

По словам президента, модернизация предприятий промышленности, энергетики, транспорта, инфраструктуры ЖКХ, эффективное управление водными ресурсами и лесным хозяйством в новых регионах является одним из ключевых направлений для налаживая мирной жизни

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал важной реализацию экологических проектов в пострадавшем от боевых действий Донбассе и участие в них волонтеров из всех регионов РФ. Об этом говорится в его обращении к участникам I Всероссийской "Докучаевской конференции", которая открылась в Ростове-на-Дону.

Текст обращения зачитал заместитель полномочного представителя президента в ЮФО Владимир Гурба.

"Важно, что в экологических и просветительских проектах, в возрождении национальных парков и заповедников, пострадавших от боевых действий природных систем активно участвуют волонтеры не только Новороссии и Донбасса, но и добровольцы из многих городов и поселков нашей единой большой страны, представители общественных, научных, молодежных организаций", - следует из обращения президента.

Глава государства также отметил, что модернизация предприятий промышленности, энергетики, транспорта, инфраструктуры ЖКХ, эффективное управление водными ресурсами и лесным хозяйством в новых регионах является одним из ключевых направлений для налаживая мирной жизни на этих территориях.

I Всероссийская "Докучаевская конференция" проходит в Ростове-на-Дону 9-10 ноября, в ней принимают участие представители Российской академии наук (РАН), профильные ведомства федерального и регионального уровней, экологические эксперты, волонтеры всех российских субъектов. Участники обсудят экологические проблемы Донбасса и Новороссии и возможные пути их решения.

"Докучаевская конференция" была запущена в феврале 2023 года по поручению президента. Она стала одним из мероприятий программы направления в Луганскую и Донецкую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области экологических гуманитарных миссий на 2023-2025 годы.