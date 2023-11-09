Туроператоры из Приамурья приостановили отправку туристов в Китай из-за очередей

Количество россиян, которые ждут отъезда, и число вернувшихся из Хэйхэ неизвестно

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Туроператоры Амурской области приостановили отправку туристов в Китай из-за больших очередей на пункте пропуска Благовещенск - Хэйхэ. Китайская сторона также не отправляет туристов, сообщила ТАСС председатель ассоциации "Турагентов и туроператоров в Амурской области" Ольга Кушнарёва.

"В настоящее время наши туроператоры приостановили отправку туристов в Китай. Китайские туроператоры со своей стороны также остановили отправку групп в Россию. При этом китайские граждане продолжают приезжать в Россию небольшими группами, поэтому полностью поток новых туристов не прекращен", - сказала Кушнарёва.

Она уточнила, что у туроператоров есть ранее запланированные туры на длительный срок, по ним сейчас решается вопрос. Если тур срывается, людям полностью возвращают деньги или переносят тур на другие даты. Также туркомпании заранее оплачивают пошлины и визы за туристов, поездка которых в итоге срывается. Средняя стоимость одной визы составляет от 6,5 тыс. до 8,5 тыс. рублей. Кроме того, в отличие от самостоятельных туристов, организованные группы нельзя разделить, они пересекают границу по спискам, поэтому люди дожидаются своей очереди для отправки в Россию. В этом случае туроператор за свой счет продлевает дни проживания в гостинице. Таким образом, туроператоры несут убытки.

Министерства экономического развития и внешних связей Амурской области сообщило, что на сегодняшний день новых российских групп в очереди на отправку в Хэйхэ нет, возвращения в Россию ожидают три организованные туристические группы. Количество человек не уточняется. "8 ноября на территорию РФ вернулись 84 россиянина. Во второй половине дня 9 ноября на пункте пропуска Хэйхэ находятся порядка 40 россиян, прошедших регистрационные процедуры и ожидающие отправления домой. Все службы в настоящее время работают в режиме максимальной нагрузки. Стороны прилагают все усилия для использования полноценного ресурса СВП при осуществлении перевозок в непростой гидрологической ситуации", - сообщили в ведомстве. По сведениям председателя ассоциации, 8 ноября на китайской таможне насчитывалось не менее 200 человек. Среди них были дети. Также она сообщила, что в погранпереходе в Хэйхэ китайские туроператоры предлагают российским туристам еду и воду при необходимости. Кроме того, в здании имеются снековые автоматы, горячая и холодная вода.

Несмотря на ситуацию, запросы на поездки в Китай продолжают поступать. Туристы планируют туры в декабре и январе. Есть люди, которые хотят поехать на лечение, но пока опасаются. Также имеются брони на конец ноября, туроператоры рекомендуют отказаться от них

4 ноября гидрологическая обстановка на реке Амур осложнила ситуацию с пассажирскими перевозками между Благовещенском и Хэйхэ, возникли большие очереди в пункте пропуска.

Решение проблемы

Ранее замминистра транспорта и дорожного хозяйства Приамурья Светлана Попова сообщала, что единственной альтернативой для перевозки пассажиров через границу может стать обустройство понтонного мостового перехода на реке Амур, этот вопрос находится в проработке. В министерстве строительства и дорожного хозяйства ТАСС прокомментировали, что по понтонному мосту в предыдущие установки движение запускалось в первой половине декабря. В более ранние сроки технически его нельзя установить, потому что мост вмораживается в лед.

В летнюю навигацию пассажиров перевозили на теплоходах вместимостью около 200 человек. Сейчас навигация на реке закрыта, в период ледостава для преодоления Амура используют пумы (суда на воздушной подушке, СВП). Компания "Пассажирский порт "Амурассо", которая перевозит людей по Амуру, имеет только две пумы вместимостью 16 и 18 человек. В день российские СВП совершают 8-10 рейсов, столько же организует китайская сторона.