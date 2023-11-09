Путин поздравил три бригады ВС РФ с присвоением наименования "гвардейская"

Президент уверен, что воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине и надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь россиян

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил 35-ю Таллинскую ордена Красной Звезды бригаду управления, 16-ю отдельную Хинганскую бригаду радиационной, химической и биологической защиты и 297-ю гвардейскую зенитную ракетную бригаду с присвоением почетного наименования "гвардейская".

"Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава бригады в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - подчеркнул глава государства.

Путин выразил уверенность в том, что воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине и надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь россиян. Он пожелал командованию и личному составу бригад крепкого здоровья и успехов.

Согласно тексту указов, почетные наименования присвоены бригадам за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.