Соцфонд предусмотрел 43 млрд рублей на выплаты по уходу за нетрудоспособными на 2024 год

Председатель фонда Сергей Чирков сообщил, что на выплаты по уходу за детьми с инвалидностью запланировали 78,2 млрд рублей на 770 тыс. детей

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Почти 43 млрд рублей предусмотрено на выплаты по уходу за нетрудоспособными в бюджете Социального фонда России на 2024 год и более 78 млрд рублей - на выплаты по уходу за детьми с инвалидностью. Об этом сообщил председатель фонда Сергей Чирков.

"Все средства на компенсационные выплаты по уходу за пожилыми, инвалидами первой группы, а также за детьми-инвалидами в бюджете фонда предусмотрены. По уходу за нетрудоспособными - почти 43 млрд рублей соответственно на будущий год. Почти 2,8 млн получателей", - сказал он на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Чирков добавил, что на выплаты по уходу за детьми с инвалидностью на 2024 год запланировали 78,2 млрд рублей на 770 тыс. детей.