Абрамченко заявила, что стандарты в сфере заботы об экологии необходимы новым регионам

По словам заместителя председателя российского правительства, экологическая обстановка в новых регионах напряженная

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноября. /ТАСС/. Распространение единых стандартов в сфере заботы об окружающей среде необходимо в новых регионах России для решения проблем с экологической обстановкой. Об этом говорится в обращении заместителя председателя российского правительства Виктории Абрамченко к участникам I Всероссийской "Докучаевской конференции", которая проходит в Ростове-на-Дону.

"Очевидно, работы по нашему направлению в ближайшее время предстоит много. Нам необходимо распространить в новых регионах единые стандарты в сфере заботы об окружающей среде. Донбасс и Новороссия должны постепенно встроиться в экологическую повестку, включиться в реализацию программ национального проекта "Экология", - следует из обращения зампреда.

Абрамченко также отметила, что в настоящее время экологическая обстановка в новых регионах напряженная. По ее словам, это связано с "отсутствием на протяжении последних 30 лет каких-либо мероприятий по поддержке уникальной экосистемы регионов". Для решения проблем уже предусмотрено более 50 мероприятий по формированию бережного отношения к окружающей среде, экологическому воспитанию и просвещению, поддержке всероссийских экологических акций.

I Всероссийская "Докучаевская конференция" проходит в Ростове-на-Дону 9-10 ноября, в ней принимают участие представители РАН, профильные ведомства федерального и регионального уровней, экологические эксперты, волонтеры всех российских субъектов. Участники обсудят экологические проблемы Донбасса и Новороссии и возможные пути их решения.

"Докучаевская конференция" была запущена в феврале 2023 года по поручению президента. Она стала одним из мероприятий Программы направления в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области экологических гуманитарных миссий на 2023-2025 годы.