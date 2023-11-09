В Москве в 2023 году откроют дорогу между улицами Татьянин Парк и 50 лет Октября

Готовность объекта составляет 76%

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Дорогу, которая свяжет улицы Татьянин Парк и 50 лет Октября возле станции метро "Говорово" в Москве, отроют до конца 2023 года, сообщила пресс-служба столичного департамента строительства.

"Возводимая улично-дорожная сеть проходит рядом со станцией метро "Говорово" от улицы 50 лет Октября до улицы Татьянин Парк. Готовность объекта - 76%. Сроки реализации по контракту - декабрь 2023 года. В настоящее время ведутся работы по устройству земляного полотна, планировке откосов, уплотнению дорожного основания на улице Татьянин Парк, устройству бетонного основания на улице 50 лет Октября", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова.

Отмечается, что в общей сложности специалисты уложат более 1,5 км дорог.

Также предусмотрено размещение двух зарядных станций электробусов, отстойно-разворотной площадки, стоянок легкового транспорта, переустройство электросетей и дождевой канализации. Кроме того, специалисты проведут благоустройство на площади более 45 тыс. кв. м. В перспективе планируется построить пешеходный переход, который пройдет под Боровским шоссе и его дублером с выходом к станции метро "Говорово".