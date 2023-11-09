В Совбезе сообщили о росте кибератак со стороны иностранных спецслужб

Межведомственная комиссия Совбеза по информационной безопасности выработала дополнительные меры по устранению угроз для критической информинфраструктуры

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Спецслужбы иностранных государств в последнее время чаще и интенсивнее стараются атаковать российские информационные ресурсы, констатировали участники межведомственной комиссии Совбеза РФ по информационной безопасности.

"Отмечено, что в настоящее время фиксируется существенное возрастание масштаба и интенсивности компьютерных атак на российские информационные ресурсы, осуществляемых специальными службами иностранных государств с привлечением международных преступных сообществ", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза по итогам заседания комиссии.

Участники встречи обсудили защищенность социально значимых объектов от информационно-технических атак. Особое внимание они уделили обеспечению информационной безопасности организаций здравоохранения, транспорта, энергетики, связи, банковской сферы, оборонной промышленности и иных отраслей экономики.

Кроме того, комиссия выработала дополнительные меры по устранению угроз для критической информинфраструктуры РФ, а также по обеспечению целостности, доступности и конфиденциальности информации.

В состав комиссии входят в том числе заместители руководителей МВД, Минцифры, Минпромторга, Минтранса, Минюста, руководитель службы ФСБ России и другие.