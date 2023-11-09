Эксперт: скопление воды в закрытых шахтах угрожает загрязнением водоемам Донбасса

Более 30 шахт полностью или частично затоплены, сообщила сопредседатель Экспертного совета при комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноября. /ТАСС/. Скопления шахтных вод на закрытых угольных шахтах Донбасса могут загрязнять водоемы макрорегиона, сейчас частично или полностью затопленных угольных шахт уже насчитывается более 30. Об этом сообщила на первой всероссийской "Докучаевской конференции" сопредседатель Экспертного совета при комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко.

"Значительное количество закрытых угольных шахт, в которых скапливаются шахтные воды, - более 30 шахт затоплены полностью или частично. Главная проблема шахтных вод в Донбассе - их неконтролируемый сброс в различные водные объекты в связи с остановкой откачки воды", - сказала она.

Воду из данных шахт, по ее словам, необходимо откачать. Зленко добавила, что на окружающую среду могут оказывать также негативное влияние терриконы - искусственные холмы, которые появляются в результате добычи угля, отвалы химических и металлургических производств, часто располагаемых около водоемов, а также строительный мусор, который появляется в ходе восстановления населенных пунктов Донбасса.

Первая Всероссийская "Докучаевская конференция" проходит 9-10 ноября в Ростове-на-Дону. Она собрала более 200 ученых и экспертов, которые обсуждают экологические проблемы новых регионов, в том числе последствия разрушения Каховской ГЭС и повышение уровня солености Азовского моря. Докучаевская конференция" проходит благодаря программе направления в ЛНР и ДНР, Запорожскую и Херсонскую области экологических гуманитарных миссий на 2023-2025 годы. В программе предусмотрено 50 различных мероприятий, которые нацелены на формирование бережного отношения к окружающей среде, экологическое воспитание и просвещение.

В новость внесена правка (13:38 мск) - передается с уточнением должности спикера в первом абзаце.