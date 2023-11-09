9 ноября, 09:35

В Симферополе открыли памятник Кириллу Стремоусову

Его изготовили по инициативе председателя ЛДПР Леонида Слуцкого

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Памятник погибшему год назад заместителю губернатора Херсонской области Кириллу Стремоусову открыли на его могиле в Симферополе, передает корреспондент ТАСС.

"Пройдут десятилетия, столетия, имя Кирилла Стремоусова останется в российской истории. Он яркой звездочкой мелькнул на нашем политическом небосклоне, но очень много сумел сделать. Сумел сплотить вокруг себя массу единомышленников, которые сегодня продолжают его дело", - сказал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, по инициативе которого изготовлен памятник.

Кроме Слуцкого в церемонии приняли участие глава Республики Крым Сергей Аксенов, глава Севастополя Михаил Развожаев, губернаторы Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. Также на открытии памятника присутствовала семья Стремоусова.

Стремоусов погиб в автомобильной аварии 9 ноября 2022 года. В этот же день президент России Владимир Путин посмертно наградил его орденом Мужества. Стремоусов родился 26 декабря 1976 года в поселке Гольмовском Донецкой области Украинской ССР. С 2018 по 2019 год возглавлял херсонское отделение Социалистической партии Украины. В октябре 2020 года участвовал в выборах мэра Херсона в качестве самовыдвиженца. В 2021 году вступил в партию "Держава".

В 2022 году в ходе специальной военной операции большая часть Херсонской области перешла под контроль российских войск. В апреле 2022 года Стремоусов занял должность заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области. В сентябре он получил паспорт гражданина РФ. 

Теги:
РоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичЛДПРКрымСтремоусов, Кирилл Сергеевич
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