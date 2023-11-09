Мособлдума утвердила предоставление выплаты совершеннолетним детям погибших участников СВО

Размер единовременной выплаты составляет 3 млн рублей

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы поддержали предоставление совершеннолетним детям погибших участников специальной военной операции (СВО) единовременной выплаты. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании регионального парламента.

"Проект закона внесен губернатором Московской области. Проектом предполагается уточнить категории членов семьи погибших военнослужащих, которым предоставляется единовременная выплата в размере 3 млн рублей, а именно - добавляются дети, достигшие совершеннолетия, если они являются единственными близкими родственниками погибшего. <...> Также вносится поправка, что единовременная выплата производится в случае неполучения аналогичной единовременной выплаты в другом субъекте РФ", - пояснил в ходе заседания первый замминистра соцразвития Московской области Андрей Кирюхин.

Как пояснили в пресс-службе Мособлдумы, предоставление этой единовременной выплаты установлено законом Московской области №31/2022-ОЗ "О дополнительной мере социальной поддержки членам семей погибших (умерших) военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, добровольцев".

Согласно документу, эта выплата предоставляется родителям - мачехе и отчиму, если они не менее пяти лет воспитывали или содержали погибшего; вдове или вдовцу, не вступившей или не вступившему в повторный брак; детям, в том числе усыновленным, не достигшим возраста 18 лет или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения совершеннолетия; детям, в том числе усыновленным, не достигшим возраста 18 лет или старше этого возраста, обучающимся в образовательных организациях независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет. В случае отсутствия таких членов семьи единовременная выплата предоставляется полнородным и неполнородным братьям и сестрам погибших.

"Предлагается установить, что в случае отсутствия родителей, вдов или вдовцов, детей до 18 лет и старше, в том числе обучающихся, до достижения ими возраста 23 лет, выплата будет предоставляться детям, достигшим возраста 18 лет и старше, не обучающимся в образовательных организациях, а при их отсутствии полнородным и неполнородным братьям и сестрам погибших", - значится в пояснении к законопроекту.