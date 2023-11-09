9 ноября, 09:25
Визит Путина в Казахстан

Путин назвал обучение в России студентов из Казахстана инвестицией в будущее

Как отметил президент РФ, в российских вузах обучается 61 тыс. граждан республики

АСТАНА, 9 ноября. /ТАСС/. Москва считает выделение средств на обучение студентов из Казахстана в российских вузах отнюдь не бесполезной тратой - это инвестиция в будущее, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

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"Сфера образования является весьма значимой для развития наших отношений. Хочу напомнить, что 61 тыс. граждан Казахстана обучаются в российских вузах, причем 30,4 тыс. - за счет российского бюджета. Мы не считаем, что это какие-то бесполезные траты. Напротив, они создают хорошую базу для того, чтобы нам поддерживать наши отношения на должном уровне и иметь перспективы развития. Это инвестиция в будущее", - подчеркнул он.

Российский лидер сообщил, что в 2023-2024 учебном году правительственная квота увеличится еще на 200 мест, всего их станет 700.

Путин упомянул и о других аспектах культурно-гуманитарных связей. Так, он назвал значимым проект по представлению российской культуры зарубежным зрителям "Русские сезоны", который сейчас проходит и в Казахстане.

"Особо хотел бы отметить инициативу президента Казахстана по созданию международной организации по русскому языку, которая уже перешла в стадию практической реализации. Имею в виду решение, принятое лидерами СНГ на саммите в Бишкеке, о подписании соответствующего межгосударственного договора", - добавил Путин, поблагодарив Токаева за эту идею. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияВизит Путина в Казахстан
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