Частные клиники Крыма добровольно отказались от проведения абортов

Искусственное прерывание беременности будут проводить только в государственных больницах, сообщили в Минздраве республики

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Услуги по прерыванию беременности в Крыму будут предоставлять только в государственных медорганизациях, поскольку частные клиники Крыма официально уведомили Минздрав республики о своем добровольном отказе от оказания этих услуг. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Крым в своем официальном Telegram-канале.

"Частные клиники Крыма официально уведомили Минздрав Республики Крым о своем добровольном отказе от оказания услуг по прерыванию беременности. Таким образом, искусственное прерывание беременности в Крыму будет проводиться только в государственных медорганизациях", - говорится в сообщении со ссылкой на министра здравоохранения республики Константина Скорупского.

Уточняется, что ранее в Минздраве Республики Крым прошел круглый стол по этой проблематике, на котором руководителям коммерческих клиник предложили внести свой вклад в улучшение демографической ситуации, отказавшись от проведения абортов. Обратившись за проведением аборта в государственную медицинскую организацию, женщина сможет принять взвешенное и обдуманное решение относительно сохранения или прерывания беременности, поскольку ее информируют о действующих мерах социальной поддержки семей с детьми, а также проведут психологическое консультирование.

"Во всех женских консультациях Крыма пациентки, обратившиеся к гинекологу по поводу прерывания беременности, направляются на проведение психологического доабортного консультирования. Специалисты помогают женщине разобраться в себе и мотивах своего решения, информируют о возможных мерах поддержки со стороны государства", - цитирует министра пресс-служба.

За девять месяцев этого года доабортное медико-психологическое консультирование в Крыму прошли 1 037 беременных женщин (100% от всех направленных), из которых решили сохранить беременность 219 женщин, или 21,1% (за аналогичный период 2022 года - 10,1%).