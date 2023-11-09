9 ноября, 09:42

Частные клиники Крыма добровольно отказались от проведения абортов

Искусственное прерывание беременности будут проводить только в государственных больницах, сообщили в Минздраве республики

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Услуги по прерыванию беременности в Крыму будут предоставлять только в государственных медорганизациях, поскольку частные клиники Крыма официально уведомили Минздрав республики о своем добровольном отказе от оказания этих услуг. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Крым в своем официальном Telegram-канале.

Читайте также
Путин назвал острой проблему абортов в РоссииВ Тверской области приняли закон об ответственности за склонение к абортам

"Частные клиники Крыма официально уведомили Минздрав Республики Крым о своем добровольном отказе от оказания услуг по прерыванию беременности. Таким образом, искусственное прерывание беременности в Крыму будет проводиться только в государственных медорганизациях", - говорится в сообщении со ссылкой на министра здравоохранения республики Константина Скорупского.

Уточняется, что ранее в Минздраве Республики Крым прошел круглый стол по этой проблематике, на котором руководителям коммерческих клиник предложили внести свой вклад в улучшение демографической ситуации, отказавшись от проведения абортов. Обратившись за проведением аборта в государственную медицинскую организацию, женщина сможет принять взвешенное и обдуманное решение относительно сохранения или прерывания беременности, поскольку ее информируют о действующих мерах социальной поддержки семей с детьми, а также проведут психологическое консультирование.

"Во всех женских консультациях Крыма пациентки, обратившиеся к гинекологу по поводу прерывания беременности, направляются на проведение психологического доабортного консультирования. Специалисты помогают женщине разобраться в себе и мотивах своего решения, информируют о возможных мерах поддержки со стороны государства", - цитирует министра пресс-служба.

За девять месяцев этого года доабортное медико-психологическое консультирование в Крыму прошли 1 037 беременных женщин (100% от всех направленных), из которых решили сохранить беременность 219 женщин, или 21,1% (за аналогичный период 2022 года - 10,1%). 

Теги:
РоссияКрым
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация