На деревню к Деду Морозу зимой 2023 года хотят приехать на 20% больше людей

В Великом Устюге рассказали, что январские программы уже распроданы

ТАСС. 9 ноября. Вотчина Деда Мороза, расположенная в Великоустюгском районе Вологодской области, ожидает предстоящей зимой более 50 тыс. туристов, это на 20% больше, чем в прошлом году, сообщили ТАСС в пресс-службе его резиденции.

"Туристический отдел АО "Дед Мороз" ожидает за предстоящий зимний сезон более 50 тыс. туристов, что на 20% больше, чем в прошлом году. На данный момент январские праздники полностью проданы, на январь-февраль глубина продаж составляет 80%", - рассказали в вотчине.

Проект "Великий Устюг - родина Деда Мороза" отмечает в этом году 25 лет с момента создания. Во многом благодаря ему Вологодская область стала туристически привлекательным регионом, число гостей вотчины растет. В 2022 году турпоток увеличился на 35%, почти до 500 тыс. человек.