Более 5 млн гостей посетили парки Подмосковья в октябре

Это на 740 тыс. гостей превышает показатели аналогичного периода прошлого года

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Более 5 млн человек побывали в парках культуры и отдыха Московской области в октябре, что на 740 тыс. гостей превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.

"Парки Московской области продолжают радовать своих посетителей, привлекая все больше людей - общее число гостей в октябре 2023 года достигло внушительной отметки в 5,1 млн человек. Сравнивая с прошлым годом, можно увидеть увеличение на 740 тысяч человек. Этот яркий рост подтверждает привлекательность парков нашего региона и их значимость для жителей и гостей Подмосковья", - привели в пресс-службе слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

Как уточнили в министерстве, самым популярным стал парк "Пехорка" в городском округе Балашиха, его посетили почти 260 тыс. гостей. Площадь современного парка - 18,3 га, он располагается в центре города и разделяется одноименной рекой посередине. На втором месте - Центральный городской парк культуры и отдыха в Пушкинском городском округе, там побывали свыше 175 тыс. человек, его площадь составляет 5,84 га.

"Третьим по популярности стал Центральный городской парк Реутова - в октябре там побывали 154 тысячи человек. Увидеть еще одну достопримечательность Реутова, не выходя из парка, можно в его центральной части - напротив главного фонтана возвышается Казанская церковь. Парк им. Л. Н. Толстого в городском округе Химки расположился на четвертом месте - 151 тысяча человек. Пятое место у сквера им. М. Рубцовой, г. о. Химки - 129 тысяч человек", - добавили в пресс-службе.