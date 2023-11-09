9 ноября, 09:35

Суд оштрафовал Любовь Соболь за нарушение закона об иноагентах

Ей назначили наказание в виде штрафа в 40 тыс. рублей

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы назначил штраф в размере 40 тыс. рублей бывшей сотруднице Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и ликвидирована на территории РФ) Любови Соболь (признана в РФ иноагентом) за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал виновной Соболь Л. Э. по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное предоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах) и назначил ей наказание в виде штрафа в 40 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

В августе 2021 года Преображенский суд Москвы приговорил Соболь к 1,5 года ограничения свободы, признав ее виновной в нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в январе того же года. Ранее ее приговорили к году исправительных работ условно за незаконное проникновение в чужую квартиру. После этого она покинула Россию. 

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