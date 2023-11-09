9 ноября, 09:44

В Подмосковье по нацпроекту "Культура" оснастили 17 детских школ искусств

Новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы получили школы искусств из 15 городских округов области

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы получили 17 детских школ искусств Московской области в этом году по национальному проекту "Культура". Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.

"В рамках национального проекта "Культура" в этом году 17 детских школ искусств из 15 городских округов Подмосковья оснастили новыми музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Общий объем финансирования превысил 173 млн рублей", - привели в пресс-службе слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

Новое оснащение получили школы городских округов Балашиха, Богородский, Воскресенск, Дубна, Жуковский, Красногорск, Лобня, Люберцы, Наро-Фоминский, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Реутов, Солнечногорск, Химки, Шатура, уточнили в министерстве. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация