В Подмосковье по нацпроекту "Культура" оснастили 17 детских школ искусств

Новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы получили школы искусств из 15 городских округов области

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы получили 17 детских школ искусств Московской области в этом году по национальному проекту "Культура". Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.

"В рамках национального проекта "Культура" в этом году 17 детских школ искусств из 15 городских округов Подмосковья оснастили новыми музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Общий объем финансирования превысил 173 млн рублей", - привели в пресс-службе слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

Новое оснащение получили школы городских округов Балашиха, Богородский, Воскресенск, Дубна, Жуковский, Красногорск, Лобня, Люберцы, Наро-Фоминский, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Реутов, Солнечногорск, Химки, Шатура, уточнили в министерстве.