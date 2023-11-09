Матвиенко предложила ввести меры поддержки бабушек, воспитывающих внуков

Это поможет улучшить демографическую ситуацию в стране, отметила председатель Совфеда

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила подумать над возможностью разработки и внедрения мер поддержки дедушек и бабушек, которые воспитывают внуков, так как это поможет улучшить демографическую ситуацию в стране.

"Надо подумать, на мой взгляд, над внедрением мер поддержки для дедушек и бабушек, занятых воспитанием и уходом за внуками. Это наша традиция российская, ее нет на Западе, что дедушки и бабушки на пенсии воспитывают внуков. И замечательно. Но надо тоже подумать о мерах их поддержки, какого-то статуса. Тогда молодые родители не будут бояться рожать, зная, что у них есть такая поддержка и опора", - сказала она на парламентских слушаниях, посвященных семейной политике и вопросам поддержки рождаемости.

Также, по ее мнению, следует сделать акцент на поддержке семей "с высоким потенциалом рождаемости". "Это женщины и мужчины в возрасте 30-40 лет, в том числе и те, у которых уже есть дети. Данная категория граждан сейчас находится на историческом максимуме", - подчеркнула Матвиенко.

Она отметила, что "демографическая ситуация остается непростой". "Данные экспертов говорят о том, что суммарный коэффициент рождаемости продолжает снижаться. Свежие цифры - за первое полугодие 2023 года у нас родилось на 3% меньше детей по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", - сказала глава Совфеда. Она добавила, что практически каждый губернатор в том числе в рамках дней субъекта в СФ и на других площадках говорит о том, что проблемы в этой сфере оказывают негативное влияние на развитие регионов.

Непростая ситуация

Матвиенко назвала два ключевых фактора, оказывающих влияние на ситуацию. Первый - последствия негативных демографических волн, в том числе событий 90-х годов, а второй - "современные социальные тенденции, характерные для всех развитых стран".

"Я имею в виду повышение возраста вступления в брак, снижение количества детей на одну женщину. Этот тренд мы видим во многих регионах мира от Европы, где сегодня уже открыто говорят о демографической зиме, до стран Восточной Азии", - сказала спикер Совфеда. Она добавила, что сегодня даже Китай озабочен падением рождаемости, там сняты ограничения на количество детей на одну семью.

Среди причин такого тренда, Матвиенко назвала желание молодых людей сначала состояться в профессии, добиться устойчивого материального положения, решить жилищный вопрос. "В результате рождение первых детей в таких семьях откладывается, а значит сокращаются возможности для появления последующих детей. На наш взгляд, данный тренд можно и нужно изменить. Для этого, конечно, необходимо обеспечить для каждой семьи своеобразную подушку безопасности", - сказала она.