9 ноября, 09:47

"Лаборатория Касперского" стала лауреатом всемирной конференции по интернету

Основатель компании Евгений Касперский удостоился награды за поддержку Всемирной конференции по управлению интернетом и активный вклад в развитие профильного международного сотрудничества

ПЕКИН, 9 ноября. /ТАСС/. Отечественная компания по разработке систем защиты от компьютерных вирусов "Лаборатория Касперского" стала лауреатом проходящей в КНР Всемирной конференции по управлению интернетом. Об этом сообщило посольство РФ в Китае.

В Telegram-канале российской дипломатической миссии уточняется, что в период проведения указанного форума состоялась церемония вручения "Лаборатории Касперского" премии за выдающиеся научно-технические разработки в сфере информационных технологий. Данная компания, как отмечается, становится лауреатом конференции в четвертый раз.

"На этот раз награда присуждена за уникальные решения в сфере обеспечения информационной безопасности современного автотранспорта", - говорится в сообщении посольства.

По его сведениям, основатель и генеральный директор компании Евгений Касперский тоже удостоился награды за поддержку Всемирной конференции по управлению интернетом и активный вклад в развитие профильного международного сотрудничества.

Всемирная конференция по управлению интернетом проходит в Учжэне (восточная провинция Чжэцзян) с 8 по 10 ноября. Ее главная тема - "Построение инклюзивного и устойчивого цифрового мира - совместная работа для создания сообщества судьбы в киберпространстве". 

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РоссияКитай
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