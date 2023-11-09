9 ноября, 09:50

Суд в Минске рассмотрит апелляцию фигуранта дела о теракте против российского А-50

Рассмотрение апелляции пройдет в закрытом режиме

МИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Белоруссии 10 ноября рассмотрит апелляцию Дмитрия Мостового, который фигурирует в деле о теракте против российского самолета А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском.

Как сообщается на сайте Верховного суда, рассмотрение апелляции пройдет в закрытом режиме.

Брестский областной суд в середине сентября начал рассмотрение уголовного дела в отношении Мостового, которого обвинили в измене государству и содействии экстремистской деятельности. Судебные слушания проходили в закрытом режиме, о принятом судом решении официально не сообщалось. Максимальная санкция статей Уголовного кодекса, предъявленных Мостовому, предусматривают до 15 лет лишения свободы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 31 марта сообщил о задержании 30 человек, причастных к совершению в конце февраля теракта против самолета А-50 ВКС России на аэродроме Мачулищи. В результате инцидента воздушное судно получило незначительные повреждения. По подозрению в совершении диверсии был задержан гражданин Украины Николай Швец. Следственное управление КГБ возбудило уголовное дело по ст. 289 Уголовного кодекса Белоруссии "Акт терроризма". В спецслужбе заявили об установлении прямой причастности Службы безопасности Украины к организации теракта в Мачулищах.

Как сообщил тогда телеканал ОНТ, в рамках расследования уголовного дела правоохранители задержали Мостового. По данным следствия, проживая недалеко от Мачулищ, Мостовой организовал онлайн-трансляцию с аэродрома для Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским формированием. 

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