9 ноября, 09:52

Путин может утвердить указ о статусе многодетной семьи в ближайшее время

В настоящее время проходит межведомственное согласование, отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Проект указа президента РФ Владимира Путина, который устанавливает единый статус многодетной семьи в стране, сейчас проходит межведомственное согласование. В ближайшее время он может быть утвержден Путиным, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"О необходимости принятия отдельного документа, регулирующего статус многодетной семьи. У нас разработан проект указа президента, устанавливающий единый статус многодетной семьи, содержащий в себе меры поддержки многодетных семей. Проект указа сейчас проходит межведомственное согласование, надеюсь, что в ближайшее время он будет утвержден главой государства", - сказал он на парламентских слушаниях в Совете Федерации "Актуальные решения по поддержке рождаемости: семейная политика". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКотяков, Антон Олегович
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