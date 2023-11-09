Путин может утвердить указ о статусе многодетной семьи в ближайшее время

В настоящее время проходит межведомственное согласование, отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Проект указа президента РФ Владимира Путина, который устанавливает единый статус многодетной семьи в стране, сейчас проходит межведомственное согласование. В ближайшее время он может быть утвержден Путиным, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"О необходимости принятия отдельного документа, регулирующего статус многодетной семьи. У нас разработан проект указа президента, устанавливающий единый статус многодетной семьи, содержащий в себе меры поддержки многодетных семей. Проект указа сейчас проходит межведомственное согласование, надеюсь, что в ближайшее время он будет утвержден главой государства", - сказал он на парламентских слушаниях в Совете Федерации "Актуальные решения по поддержке рождаемости: семейная политика".