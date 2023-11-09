9 ноября, 09:57
Военная операция на Украине

Более 9 тыс. бойцов СВО и членов их семей поступили в вузы по квоте

Председатель думского комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев сообщил, что самыми популярными направлениями стали лечебное дело, педагогика, а также информационные системы и технологии

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Свыше 9 тыс. участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей поступили в высшие учебные заведения в рамках отдельной квоты по итогам приемной кампании 2023 года. Об этом сообщил председатель думского комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев в ходе обсуждения на пленарном заседании палаты реализации норм закона о льготах участникам СВО при зачислении в вузы.

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"По итогам приемной кампании 2023 года в рамках отдельной квоты в вузы принято около 9 400 человек, из них - 1 200 участников специальной военной операции и 8 200 членов их семей. 220 участников СВО и их детей приняты на подготовительные отделения вузов за счет бюджетных ассигнований. Также благодаря нашему решению 448 участников СВО и 420 их детей переведены на бесплатное обучение", - сказал Кабышев.

Он отметил, что самыми популярными направлениями среди абитуриентов из числа участников СВО и членов их семей стали лечебное дело, педагогика, а также информационные системы и технологии.

В июне президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому участники СВО и их дети, а также дети медработников, погибших от ковида при исполнении трудовых обязанностей, получили право на поступление в вузы на бюджетные места в рамках отдельной квоты. А те, кто уже учится на платной основе, могут в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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