МИД России запустил канал на платформе "Дзен"

По словам дипломата Марии Захаровой, министерство активно работает в соцсетях, чтобы информировать российскую и зарубежную аудиторию о внешней политике РФ

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России запускает канал на платформе "Дзен", заявила на брифинге официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

"Сегодня мы официально запускаем канал МИД России на платформе "Дзен". <...> Теперь мы вас будем информировать и там тоже", - сказала она.

По словам дипломата, министерство активно работает в соцсетях, чтобы информировать российскую и зарубежную аудиторию о внешней политике РФ. Захарова отметила, что эту деятельность приходится вести под "нереальным прессингом со стороны американских платформ, противодействии со стороны пропагандистской машины коллективного Запада".

"Нас это не просто не останавливает, а лишь раззадоривает, чтобы вести эту работу еще лучше", - резюмировала Захарова.