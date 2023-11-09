9 ноября, 10:11

МИД России запустил канал на платформе "Дзен"

По словам дипломата Марии Захаровой, министерство активно работает в соцсетях, чтобы информировать российскую и зарубежную аудиторию о внешней политике РФ

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России запускает канал на платформе "Дзен", заявила на брифинге официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

"Сегодня мы официально запускаем канал МИД России на платформе "Дзен". <...> Теперь мы вас будем информировать и там тоже", - сказала она.

По словам дипломата, министерство активно работает в соцсетях, чтобы информировать российскую и зарубежную аудиторию о внешней политике РФ. Захарова отметила, что эту деятельность приходится вести под "нереальным прессингом со стороны американских платформ, противодействии со стороны пропагандистской машины коллективного Запада".

"Нас это не просто не останавливает, а лишь раззадоривает, чтобы вести эту работу еще лучше", - резюмировала Захарова. 

Теги:
РоссияЗахарова, Мария Владимировна
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