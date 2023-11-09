9 ноября, 10:12,
обновлено 9 ноября, 10:48

Котяков: российские семьи все реже решаются на рождение второго ребенка

Как отметил министр труда и социальной защиты, основная задача министерства - создать все условия для роста числа рождений вторых, третьих и последующих детей

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российские семьи сейчас реже решаются на рождение второго ребенка, суммарный коэффициент таких рождений снижается. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Наиболее существенно снижается суммарный коэффициент рождаемости вторых детей, суммарный коэффициент первых в последние годы стабилизировался, а по третьим - мы ежегодно наблюдаем в последнее время рост этого показателя", - сказал он на парламентских слушаниях в Совете Федерации "Актуальные решения по поддержке рождаемости: семейная политика".

По его словам, основная задача министерства - создать все условия для роста числа рождений вторых, третьих и последующих детей.

Усилия по поддержке рождаемости третьих детей, по словам Котякова, результативны - за последние шесть лет суммарный коэффициент третьих и последующих рождений в РФ вырос более чем на 12%. "Однако для достижения наших демографических целей рост рождений должен быть более существенным, как третьих, так первых и вторых детей", - уточнил министр.

Кроме того, Котяков рассказал о важности материнского капитала в развитии демографии в стране. Когда эта мера была введена, суммарный коэффициент рождаемости в РФ составлял 1,3. "И с учетом эффекта стимулирования вторых рождений у нас сохранялся рост до 2015 года, особенно был ярко выражен в сельской местности. В 2014 году суммарный коэффициент рождений в сельской местности составлял 2,3, именно этот показатель на сегодняшний день обеспечивает расширенное воспроизводство населения", - пояснил он.

Ситуация с рождаемостью в России остается сложной, подчеркнул Котяков. Так, за 2022 год родились 1,3 млн малышей, суммарный коэффициент рождаемости составил 1,4. За 8 месяцев 2023 года родилось более 850 тыс. детей. "Порядка 48%, это почти каждое второе рождение, приходится на долю женщин в возрасте от 30 до 39 лет. А на женщин в возрасте от 20 до 29 лет приходится порядка 44%", - отметил он. 

Теги:
РоссияКотяков, Антон Олегович
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