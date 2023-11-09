Матвиенко предложила снова объявить в России Год семьи

Председатель Совета Федерации подчеркнула, что нужно систематизировать работу по поддержке семей

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой направить президенту РФ предложения об объявлении в России Года семьи и разработке Национальной стратегии действий в интересах семьи.

"Хочу напомнить, что 15 лет назад 2008 год был объявлен президентом Годом семьи в Российской Федерации. Мы все его активно проводили, и тогда это дало старт многим хорошим начинаниям. И сегодня, когда поддержка семей является фундаментом социальной политики государства, на наш взгляд, было бы правильно направить главе государства предложение - подумать и в ближайшие годы еще раз объявить в Российской Федерации новый Год семьи", - сказала спикер Совфеда на парламентских слушаниях, посвященных семейной политике и вопросам поддержки рождаемости.

Она подчеркнула, что нужно систематизировать работу по поддержке семей. "Много обсуждений, новых инициатив, новых решений. Может быть, также предложить разработать комплексный документ - Национальную стратегию действий в интересах семей", - предложила Матвиенко.

Глава Совфеда напомнила, что в России есть национальные стратегии действий в интересах детей и в интересах женщин, они являются "хорошим инструментом привлечения внимания и выработки решений". "Возможно, надо сделать сейчас стратегию именно в интересах семей, потому что семья объединяет и маму, и папу, и детей, и дедушек, и бабушек. Это может быть стратегия такого более широкого плана", - пояснила она.