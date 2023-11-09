9 ноября, 10:26

Матвиенко предложила снова объявить в России Год семьи

Председатель Совета Федерации подчеркнула, что нужно систематизировать работу по поддержке семей

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой направить президенту РФ предложения об объявлении в России Года семьи и разработке Национальной стратегии действий в интересах семьи.

"Хочу напомнить, что 15 лет назад 2008 год был объявлен президентом Годом семьи в Российской Федерации. Мы все его активно проводили, и тогда это дало старт многим хорошим начинаниям. И сегодня, когда поддержка семей является фундаментом социальной политики государства, на наш взгляд, было бы правильно направить главе государства предложение - подумать и в ближайшие годы еще раз объявить в Российской Федерации новый Год семьи", - сказала спикер Совфеда на парламентских слушаниях, посвященных семейной политике и вопросам поддержки рождаемости.

Она подчеркнула, что нужно систематизировать работу по поддержке семей. "Много обсуждений, новых инициатив, новых решений. Может быть, также предложить разработать комплексный документ - Национальную стратегию действий в интересах семей", - предложила Матвиенко.

Глава Совфеда напомнила, что в России есть национальные стратегии действий в интересах детей и в интересах женщин, они являются "хорошим инструментом привлечения внимания и выработки решений". "Возможно, надо сделать сейчас стратегию именно в интересах семей, потому что семья объединяет и маму, и папу, и детей, и дедушек, и бабушек. Это может быть стратегия такого более широкого плана", - пояснила она. 

Теги:
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация