9 ноября, 10:34

Эксперты определили шорт-лист просветительской премии общества "Знание"

Всего в него вошли 89 участников

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Экспертный совет определил шорт-лист просветительской премии Российского общества "Знание", в него вошли 89 участников. Об этом сообщила пресс-служба общества.

"В шорт-лист "Знание. Премия-2023" вошли 45 просветителей и 37 проектов из 25 регионов России, а также семь компаний. Все 89 участников, претендующих на звание лауреата, преодолели многоступенчатый отбор из более чем 13 тысяч заявок. Их просветительская деятельность оценивалась экспертным советом, в который вошли ведущие представители бизнеса, науки, искусства и других сфер", - сказано в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что в экспертный совет вошли более 100 специалистов, в том числе государственные деятели, ректоры вузов, дипломаты, руководители молодежных и общественных организаций, представители корпораций, руководители компаний.

"Всего в этом году на звание лучших в 17 номинациях претендовали более 13 тыс. соискателей из всех регионов России. Лидерами по числу соискателей стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская и Саратовская области, Краснодарский край, Свердловская область, а также Ставропольский край, Республика Башкортостан и Пермский край", - говорится в сообщении.

Сбор заявок на новую специальную номинацию "Иностранный просветитель года" продолжится до 27 ноября. На нее могут претендовать иностранные граждане, чья просветительская деятельность оказывает положительное влияние на развитие и укрепление отношений России с другими странами.

Имена лауреатов премии будут объявлены на торжественной церемонии награждения в начале февраля 2024 года. 

Теги:
Россия
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