Минздрав РФ хочет запретить ЭКО по ОМС в клиниках, проводящих менее 100 циклов в год

По словам замглавы ведомства Евгении Котовой, министерство разработало документы о внесении изменений в законы "Об организации страхового дела в Российской Федерации" и "Об обязательном медицинском страховании"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Минздрав России предлагает запретить проведение экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по ОМС в клиниках, выполняющих менее 100 циклов этой процедуры в год. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова.

"Сейчас мы проводим работу по установлению критериев для проведения экстракорпорального оплодотворения, предусмотрев запрет проведения указанной процедуры медицинскими организациями, которые проводят менее 100 циклов в год", - сказала она на парламентских слушаниях в Совете Федерации "Актуальные решения по поддержке рождаемости: семейная политика".

По словам Котовой, министерство разработало проекты законов о внесении изменений в законы "Об организации страхового дела в Российской Федерации" и "Об обязательном медицинском страховании", документы находятся в государственно-правовом управлении президента РФ, пояснила она.

"Как только эти законы будут приняты, актом правительства критерии в последующем будут утверждены. В проекте программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи уже заложены такие подходы по повышению эффективности и по критериям для отбора таких медицинских организаций", - отметила замминистра.

В новость была внесена правка (20:56 мск) - передается с уточнением в заголовке и первом абзаце, добавлены слова "по ОМС".