9 ноября, 11:51

Дума отменяет правила пограничного режима для российских круизных судов

Если соответствующий закон будет принят, новые нормы вступят в силу через 180 дней после опубликования

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, позволяющий не применять правила пограничного режима к круизному судну под флагом РФ в случае его захода в порты Арктики и Дальнего Востока.

Документ был внесен в Госдуму правительством в октябре. Поправками предлагается дополнить закон "О государственной границе РФ" нормой, согласно которой правила пограничного режима не применяются к судам под российским флагом, которые перевозят туристов, если они заходят в порты и пункты, расположенные в районах внутренних морских вод и территориального моря РФ, входящих в Арктическую зону РФ или Дальневосточный федеральный округ. Указывается, что правила пограничного режима в таком случае не распространяются на пассажиров и членов экипажа, если в пограничные органы было направлено уведомление о них и о маршруте судна. Порядок такого уведомления установит кабмин РФ.

Как отмечали авторы инициативы, в настоящее время российские круизные суда обязаны соблюдать правила пограничного режима, что влечет необходимость оформления многочисленных разрешений и направления уведомлений.

"Таким образом, действующие требования закона о государственной границе являются для российских круизных судов более жесткими по сравнению с требованиями, установленными для иностранных круизных судов, в связи с этим неприменение правил пограничного режима к российскому круизному судну, его пассажирам и экипажу, предусмотренное положениями проекта федерального закона, направлено на устранение указанного неравенства", - указывали авторы инициативы в пояснительной записке.

Если закон будет принят, новые нормы вступят в силу через 180 дней после опубликования. 

Теги:
Россия
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