На Украине отказали в выезде 43 тыс. граждан с начала 2023 года

Представитель Госпогранслужбы страны Андрей Демченко сообщил, что речь идет в основном о мужчинах

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Государственная пограничная служба Украины отказала в выезде из страны 43 тыс. граждан, большинство из которых мужчины, за первые 10 месяцев этого года. Об этом сообщил представитель ведомства Андрей Демченко.

"За 10 месяцев в выезде, в пересечении границы было отказано 43 тысячам граждан Украины, которые следовали на выезд из Украины. <...> Здесь больше идет речь о гражданах Украины - мужчинах", - сказал он на пресс-конференции в Киеве, трансляцию которой вело агентство Укринформ.

По словам Демченко, отказы были связаны с тем, что лица не соответствовали условиям пересечения границы.

31 октября представитель Госпогранслужбы Украины заявил, что порядка 100 граждан ежедневно получают отказ в выезде из страны, так как не имеют документов или не подпадают под условия пересечения границы. Он отметил, что за время действия военного положения на Украине на пунктах пропуска было выявлено более 7 тыс. нарушителей, которые пытались использовать фальшивые документы для пересечения границы.

С февраля прошлого года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в государственных учреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, многие мужчины месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий. 23 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с запросом активизировать мобилизационные мероприятия.