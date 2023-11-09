Путин: Россия поддерживает развитие филиалов своих вузов в Казахстане

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Россия готова к расширению работы филиалов российских вузов в Казахстане, в том числе технических. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Я знаю, что Касым-Жомарт Кемелевич поддерживает процесс создания в Казахстане филиалов наших высших учебных заведений, особенно президент делает упор на технические вузы. Пожалуйста, мы будем делать все для того, чтобы это реализовывалось в как можно более широком плане", - сказал российский лидер.

Он также напомнил, что в России сейчас обучается 60 тыс. казахстанских студентов.

Говоря о культурных обменах, Путин отметил, что в этом году с большим успехом проходят "Русские сезоны" в Казахстане, и Москва готова организовывать также аналогичные казахстанские мероприятия в России.