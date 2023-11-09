9 ноября, 11:55

Путин: Россия поддерживает развитие филиалов своих вузов в Казахстане

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Россия готова к расширению работы филиалов российских вузов в Казахстане, в том числе технических. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Я знаю, что Касым-Жомарт Кемелевич поддерживает процесс создания в Казахстане филиалов наших высших учебных заведений, особенно президент делает упор на технические вузы. Пожалуйста, мы будем делать все для того, чтобы это реализовывалось в как можно более широком плане", - сказал российский лидер.

Он также напомнил, что в России сейчас обучается 60 тыс. казахстанских студентов.

Говоря о культурных обменах, Путин отметил, что в этом году с большим успехом проходят "Русские сезоны" в Казахстане, и Москва готова организовывать также аналогичные казахстанские мероприятия в России. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация