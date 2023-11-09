Правда ли, что образовательную платформу "Сферум" вводят в школах принудительно?

А что на самом деле?

Информационно-коммуникационная платформа "Сферум" — часть федерального проекта "Цифровая образовательная среда", фактически это одновременно бесплатная социальная сеть для школьников, их родителей и учителей, система видеоконференций и база знаний. "Сферум" разработали полностью в России — компании Mail.ru Group, ПАО "Ростелеком" и их совместное предприятие "Цифровое образование" при поддержке Минцифры и Минпросвещения России. А ядром платформы стала ГИС "Моя школа", где Министерство просвещения верифицирует контент, которым могут пользоваться учителя или ученики, объяснял ранее министр просвещения Сергей Кравцов.

"Сферум" стал ответом на необходимость создать надежную и безопасную, а также не зависящую от импорта IT-инфраструктуру для задач российских школ. Она включает в себя:

видеосервис,

мессенджер,

сообщества,

чаты,

ленту школьных новостей.

Платформа представляет собой дополнительный цифровой инструмент, который расширяет возможности образовательного процесса и на базе которого любая школа может создать собственную среду с учебными материалами, общим чатом всего заведения и отдельными чатами классов, а также каналом с новостями и анонсами событий.

Однако ни школы, ни ученики не обязаны использовать "Сферум". Платформа — это только вспомогательный инструмент взаимодействия учителей, учащихся и их семей. И если родители отказываются от использования информационных ресурсов в обучении ребенка, то учеба должна проходить только с использованием традиционных учебников и тетрадей.

Информационные технологии призваны дополнять традиционный формат обучения, а не заменять его, заявлял в свое время на презентации платформы Сергей Кравцов.