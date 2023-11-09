9 ноября, 13:28

В Подмосковье 8 тыс. раз обратились за помощью через приложение "112 МО"

При помощи мобильного приложения "112 МО" пользователи могут оперативно сообщить о случившейся чрезвычайной ситуации и вызвать необходимые экстренные службы

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Жители и гости Подмосковья более 8 тыс. раз обратились за помощью через приложение "112 МО" с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе Системы-112 Московской области.

"С начала этого года через приложение "112 МО" жители и гости региона обратились за помощью в службу спасения более 8 тыс. раз. Для сравнения - в прошлом году эта цифра составляла 3 тыс.", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что при помощи мобильного приложения "112 МО" пользователи могут оперативно сообщить о случившейся чрезвычайной ситуации и вызвать необходимые экстренные службы. Приложение обладает широким функционалом, а также удобным и простым интерфейсом. Нажав на кнопку в центре экрана, можно связаться с оператором "Системы-112".

Помимо оперативного вызова экстренных служб через мобильное приложение "Системы-112 МО" пользователи могут размещать сообщения о происшествии на интерактивной карте. Также на интерактивной карте предусмотрен поиск ближайших экстренных служб и госучреждений. Например, можно найти адрес ближайшей больницы, травмпункта, ЕДДС, МФЦ. При выборе учреждения на карте отображается его название, точный адрес, расстояние и контактный телефон.

Кроме того, в мобильном приложении размещена справочная информация о способах оказания первой помощи и действиях при различных чрезвычайных ситуациях. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация