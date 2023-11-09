В Подмосковье 8 тыс. раз обратились за помощью через приложение "112 МО"

При помощи мобильного приложения "112 МО" пользователи могут оперативно сообщить о случившейся чрезвычайной ситуации и вызвать необходимые экстренные службы

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Жители и гости Подмосковья более 8 тыс. раз обратились за помощью через приложение "112 МО" с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе Системы-112 Московской области.

"С начала этого года через приложение "112 МО" жители и гости региона обратились за помощью в службу спасения более 8 тыс. раз. Для сравнения - в прошлом году эта цифра составляла 3 тыс.", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что при помощи мобильного приложения "112 МО" пользователи могут оперативно сообщить о случившейся чрезвычайной ситуации и вызвать необходимые экстренные службы. Приложение обладает широким функционалом, а также удобным и простым интерфейсом. Нажав на кнопку в центре экрана, можно связаться с оператором "Системы-112".

Помимо оперативного вызова экстренных служб через мобильное приложение "Системы-112 МО" пользователи могут размещать сообщения о происшествии на интерактивной карте. Также на интерактивной карте предусмотрен поиск ближайших экстренных служб и госучреждений. Например, можно найти адрес ближайшей больницы, травмпункта, ЕДДС, МФЦ. При выборе учреждения на карте отображается его название, точный адрес, расстояние и контактный телефон.

Кроме того, в мобильном приложении размещена справочная информация о способах оказания первой помощи и действиях при различных чрезвычайных ситуациях.