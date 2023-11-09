9 ноября, 13:33,
обновлено 9 ноября, 13:55

Единый водный проект с 2025 года охватит все регионы России

По поручению Владимира Путина реализация объединенного федерального проекта по оздоровлению водных объектов должна начаться после окончания нацпроекта "Экология"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноября. /ТАСС/. Единый федеральный проект по экологическому оздоровлению рек и озер на 2025-2030 годы охватит все крупные водные объекты во всех регионах России. Об этом сообщил заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов, экономики природопользования и управления федеральным имуществом Минприроды РФ Сергей Ананченко, выступая на первой всероссийской Докучаевской конференции в Ростове-на-Дону.

По поручению президента РФ Владимира Путина реализация объединенного федерального проекта по оздоровлению водных объектов должна начаться с 2025 года после окончания нацпроекта "Экология". Новый проект продлится до 2030 года и позволит улучшить качество жизни не менее 80 млн россиян. Ранее пресс-служба Минприроды России сообщала, что в проект войдет весь бассейн Волги.

"В настоящее время министерство уже приступило к формированию этого водного проекта. <...> В его территорию входит вся территория Российской Федерации, все субъекты. Кроме того, в него войдут все крупные водные объекты вместе с их бассейнами. Тем самым мы начнем решать комплексно вопросы водных объектов уже в рамках территории всей нашей страны. <...> Задача стоит к 1 декабря сформировать перечень мероприятий, которые необходимы", - сказал Ананченко.

Он добавил, что в настоящее время подготовлены дорожные карты, которые необходимы для определения конкретных мероприятий в регионах, объема финансирования и выхода на реализацию. По его словам, основные проблемы, требующие решения, - загрязнение водоемов сточными водами, деградация водных объектов, изношенность гидротехнических сооружений, снижение рыбохозяйственного потенциала. Для формирования проекта при Минприроды РФ сформирована рабочая группа.

Ананченко отметил также, что в настоящее время формируется концепция оздоровления Азовского моря, куда войдут все приазовские регионы. Программа будет синхронизирована с единым федеральным проектом.

Первая всероссийская Докучаевская конференция проходит 9-10 ноября в Ростове-на-Дону. Она собрала более 200 ученых и экспертов, которые обсуждают экологические проблемы новых регионов, в том числе последствия разрушения Каховской ГЭС и повышение уровня солености Азовского моря. Докучаевская конференция проходит благодаря программе направления в ЛНР и ДНР, Запорожскую и Херсонскую области экологических гуманитарных миссий на 2023-2025 годы. В программе предусмотрено 50 различных мероприятий, которые нацелены на формирование бережного отношения к окружающей среде, экологическое воспитание и просвещение. 

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Россия
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