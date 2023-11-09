В Молдавии протестующие транспортники вывели десятки автобусов к дому правительства

Согласно поправкам в Транспортный кодекс Молдавии, которое утвердило правительство, районные советы получат право утверждать тарифы на проезд на местном уровне, а билеты на проезд будут выдавать в виде кассового чека или в электронном формате

КИШИНЕВ, 9 ноября. /ТАСС/. Водители междугороднего транспорта в Молдавии вышли на акцию протеста, требуя отменить поправки в транспортный кодекс, которые приняло накануне правительство. Протестующие выстроили на площади у правительства в Кишиневе несколько десятков автобусов и маршрутных такси, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам.

"Транспортники требуют отозвать эти поправки, так как если этот проект пройдет в таком виде, большинство населенных пунктов останутся без транспорта, потому что работать нам будет невыгодно", - заявил на брифинге у правительства председатель ассоциации "Транспортник" Анатолий Мунтяну.

Глава ассоциации работодателей автотранспортных операторов (АРОТА) Олег Алекса утверждал, что цель властей - лишить работников отрасли доходов и "переподчинить сферу пассажирских автоперевозок". Он подчеркнул, что транспортники не согласны с планами министерства инфраструктуры запустить линии междугородних перевозок, которые будут контролироваться государством, что грозит банкротством для частных перевозчиков. По словам Алексы, в АРОТА рассчитывают, что власти согласятся обсудить требования протестующих, в противном случае они отменят ряд междугородних маршрутов.

Согласно поправкам в Транспортный кодекс Молдавии, которое утвердило правительство, районные советы получат право утверждать тарифы на проезд на местном уровне, а билеты на проезд будут выдавать в виде кассового чека или в электронном формате. Кодекс будет передан на утверждение парламента.