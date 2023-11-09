В Сочи прогнозируют смерчи над морем

В городе объявили штормовое предупреждение

КРАСНОДАР, 9 ноября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют формирование смерчей над морем в Сочи. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"Штормовое предупреждение по формированию смерчей на территории Краснодарского края. С 15:00 9 ноября и до конца суток, на участке Магри - Веселое (Сочи) имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют жителям и туристам оставаться дома, в случае ЧС звонить в экстренные службы.

Ранее синоптики прогнозировали 9 ноября в Сочи сильные дожди, ливни с грозами и градом, усиление ветра до 23 м/с.