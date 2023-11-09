9 ноября, 13:53

В Красноярском крае намерены создать каталог проектов для строительства детсадов и школ

Дефицит мест в детских садах региона составляет около 4,5-5 тыс. мест

КРАСНОЯРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Специальный каталог проектных решений для строительства образовательных учреждений планируют создать в Красноярском крае. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Михаил Котюков.

"Нужно эти проекты тиражировать [на территорию других муниципалитетов]. Конечно, всегда есть, что улучшить, что-то добавить, но есть и базовый набор решений, который в любой территории абсолютно оптимален. Такую библиотеку проектных решений нам нужно сделать. У нас планы по строительству объектов образования достаточно обширные. Сейчас в законодательном собрании рассматривается проект трехлетнего бюджета, и строительство учреждений образования - детских садов и школ, одно из приоритетных", - сообщил Котюков, добавив, что инспектируемые два детских сада построили по разным проектам. 9 ноября глава региона и мэр Красноярска Владислав Логинов проверили два детских сада в городе, которые готовятся к сдаче в эксплуатацию.

Один детский сад построен в Центральном районе Красноярска и рассчитан на 300 мест, второй - на правобережье города на 190 воспитанников, в том числе и для детей с нарушением речи. По словам Котюкова, строительство обоих детских садов шло в рамках национального проекта "Демография".

В свою очередь, Логинов отметил, что дефицит мест в детсадах Красноярска составляет порядка 4,5-5 тыс. мест, но "уже давно существует практика, когда [мэрия города закупает] места в коммерческих детских садах, и в этой части практически ситуация решена". Кроме того, мэр отметил, что власти города ведут переговоры со строительными компаниями, чтобы в новостройках создавались помещения, для размещения небольших частных детсадов, где муниципалитет также будет выкупать места.

По информации властей региона, за последние пять лет в крае дополнительно создали более 10 тыс. новых мест в дошкольных учреждениях, построили 25 зданий, приобрели восемь детских садов. 

Теги:
РоссияКотюков, Михаил МихайловичКрасноярский край
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