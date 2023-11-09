Фильм про самбо показали семьям участников СВО и школьникам в Екатеринбурге

Выход картины приурочили ко Дню самбо

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. В Екатеринбурге состоялся предпремьерный показ фильма "Легенда о самбо", посвященного созданию единоборства. Первыми зрителями стали члены семей участников специальной военной операции (СВО) и школьники, рассказали журналисту ТАСС организаторы.

"В двух крупнейших городах Свердловской области - Екатеринбурге и Нижнем Тагиле состоится предпремьерный показ фильма, посвященного созданию самбо - российского национального вида единоборств - "Легенда о самбо". Первыми зрителями станут приглашенные семьи участников СВО, воспитанники спортивных школ, школьники", - сказали организаторы.

По словам организаторов, кинопрокатная компания "Russian World Vision" приурочила выход фильма ко Дню самбо, который утвержден указом президента на 16 ноября. Главные герои картины - создатели искусства самообороны Виктор Спиридонов и Василий Ощепков, а также их ученик Анатолий Харлампиев. Режиссером и сопродюсером фильма выступил Андрей Богатырев, создатель фильмов "Красный призрак", "Иуда", "Белые ночи". Фильм снят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

"Этот проект имеет большое воспитательное значение. И, мне кажется, если все больше нашей молодежи будет вовлекаться в спорт, то от этого мы все вместе выиграем", сказала начальник департамента образования мэрии Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.