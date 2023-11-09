9 ноября, 14:00
Палестино-израильский конфликт

С начала конфликта на Ближнем Востоке погибли 39 журналистов

По данным Комитета защиты журналистов, этот период "стал самым смертоносным для журналистов" с 1992 года

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 39 журналистов стали жертвами эскалации палестино-израильского конфликта, заявил Комитет защиты журналистов.

"По состоянию на 9 ноября предварительное расследование Комитета показало, что по меньшей мере 39 журналистов пополнили список более чем 12 тыс. погибших с обеих сторон с начала конфликта 7 октября", - говорится в тексте сообщения.

Как отмечает организация, из-за эскалации палестино-израильского конфликта этот период "стал самым смертоносным для журналистов" с 1992 года, когда Комитет начал собирать данные.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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